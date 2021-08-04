Попов и Супряга не отправились с «Динамо» на матч против «Фенербахче»

Ранее стало известно, что также в Киеве останется Луческу

Денис Попов / Фото - ФК Динамо Киев

«Динамо» сегодня, 4 августа, проведет товарищеский матч против «Фенербахче». Встреча состоится в Турции.

На поединок отправились 24 футболиста киевлян. Примечательно, что среди них не нашлось места для защитника Дениса Попова и нападающего Владислава Супряги.

Центрбек получил травму в поединке с «Вересом». Форварда могут продать итальянскому «Дженоа».

Ранее стало известно, что главный тренер «Динамо» Мирча Луческу также не полетит на матч.