Официально. Бывший тренер «Динамо» Семин снова вернулся к работе
Попов и Супряга не отправились с «Динамо» на матч против «Фенербахче»
Ранее стало известно, что также в Киеве останется Луческу
4 августа 16:57
Денис Попов / Фото - ФК Динамо Киев
«Динамо» сегодня, 4 августа, проведет товарищеский матч против «Фенербахче». Встреча состоится в Турции.
На поединок отправились 24 футболиста киевлян. Примечательно, что среди них не нашлось места для защитника Дениса Попова и нападающего Владислава Супряги.
Центрбек получил травму в поединке с «Вересом». Форварда могут продать итальянскому «Дженоа».
Ранее стало известно, что главный тренер «Динамо» Мирча Луческу также не полетит на матч.
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