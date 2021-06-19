Попов и Зубков не тренировались в общей группе накануне матча с Австрией

До заключительного поединка сборной Украины в группе – два дня

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Два игрока сборной Украины – защитник Денис Попов и хавбек Александр Зубков – не тренировались в общей группе. Об этом сообщает Футбол NEWS.

Футболист венгерского «Ференцвароша» продолжает восстанавливаться от травмы. Представитель же «Динамо» занимался беговой работой вокруг поля.

Уже через два дня, 21 июня, сборная Украины проведет заключительный матч группового этапа Евро-2020 против Австрии.

Игру Евро-2020 можно будет посмотреть на нашем сайте. Видеотрансляция матча Украина – Австрия онлайн. Также на XSPORT.ua будет доступна текстовая трансляция встречи. Начало – в 19:00.