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Попов – о драке в конце игры: «В первом матче соперник сыграл локтем, во втором – ногой попали в глаз»

Также голкипер «Динамо» получил сотрясение мозга после удара в голову
Футбол Украинская Премьер-лига
08:01
Попов – о драке в конце игры: «В первом матче соперник сыграл локтем, во втором – ногой попали в глаз»
Кирилл Попов / Фото - ФК Динамо Киев

Нападающий «Динамо» U-19 Кирилл Попов прокомментировал события контрольного матча против «Антальяспора» (2:2), завершившегося дракой.

Синяк под глазом после «Демирспора»? Чувствую себя нормально. В первом матче мы играли со взрослыми мужиками – была отмашка, соперник ударил локтем. А во второй игре, когда забивал гол, ногой попали в глаз. Но ничего страшного, в футболе такое бывает.

Все зависит от соперника – попадаются такие, которые играют нагло, жестко, агрессивно. Им нужно показывать, что ты не боишься и не уступаешь, тогда они будут мягче себя вести. В таких случаях необходимо первому проявлять определенную агрессию.

У нас было еще достаточно шансов, которые мы не реализовали. Это смазало концовку. У меня лично был еще один стопроцентный момент, в котором я поспешил. Нужно было принять мяч, продвинуться с ним и пробить, а я ударил в одно касание.

Голкипер Руслан Нещерет, который был на сборе с первой командой «Динамо», отправился в больницу на дополнительное обследование после травмы головы, полученной от удара ногой форварда «Буде-Глимта».

Сергей Стаднюк
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Теги

Динамо Киев Антальяспор драка

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