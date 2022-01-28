Попов – о драке в конце игры: «В первом матче соперник сыграл локтем, во втором – ногой попали в глаз»

Кирилл Попов / Фото - ФК Динамо Киев

Нападающий «Динамо» U-19 Кирилл Попов прокомментировал события контрольного матча против «Антальяспора» (2:2), завершившегося дракой.

Все зависит от соперника – попадаются такие, которые играют нагло, жестко, агрессивно. Им нужно показывать, что ты не боишься и не уступаешь, тогда они будут мягче себя вести. В таких случаях необходимо первому проявлять определенную агрессию.

У нас было еще достаточно шансов, которые мы не реализовали. Это смазало концовку. У меня лично был еще один стопроцентный момент, в котором я поспешил. Нужно было принять мяч, продвинуться с ним и пробить, а я ударил в одно касание.