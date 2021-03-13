Попов отправился с «Динамо» на матч против «Зари»
Защитник не играл месяц
Денис Попов / Фото: Динамо Киев от Шурика
Киевское «Динамо» в составе 23 футболистов отправилось на матч с «Зарей» в 18-м туре УПЛ.
Вратари: Георгий Бущан, Денис Бойко, Валентин Моргун
Защитники: Томаш Кендзера, Александр Сирота, Илья Забарный, Александр Караваев, Виталий Миколенко, Сидклей, Александр Тымчик, Денис Попов
Полузащитники: Александр Андриевский, Сергей Сидорчук, Виталий Буяльский, Николай Шапаренко, Владимир Шепелев, Денис Гармаш, Богдан Леднев, Карлос де Пена, Жерсон Родригеш, Виктор Цыганков
Нападающие: Владислав Супряга, Артем Беседин
Ранее сообщалось, что полузащитнику «Динамо» Миккелю Дуэлунду сообщили, что он не сыграет с «Зарей» за 5 минут до вылета команды.
Встреча состоится завтра, 14 марта, начало – 17:00.Онлайн трансляция матча «Заря – «Динамо».
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