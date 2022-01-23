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Попов рассказал, у кого в команде самое простое и элитное авто

Защитник признался, что один из легионеров использует служебную машину
Футбол Украинская Премьер-лига
15:14
Попов рассказал, у кого в команде самое простое и элитное авто
Денис Попов / Фото - ФК Динамо Киев

Защитник «Динамо» Денис Попов рассказал в эфире программы «Pressing» об автопарке футболистов столичного клуба.

У кого в клубе самый простой автомобиль? У де Пены. Он ездит на служебной машине «Динамо».

Что за машина? Ford такой некрасивый. Зачем ему тут машина? У него там есть хорошая. А так у всех машины хорошие.

У Бойко гелик очень классный. Лучше ли, чем у Игоря Суркиса? Думаю, он в стоке брал, ничего не доделывали. У Дена просто Brabus, а так они все одинаковое плюс-минус.

Ранее «Динамо» разгромило «Расинг» во втором матче на сборе (4:0).

Сергей Стаднюк
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Теги

Денис Попов Динамо Киев Карлос де Пена Денис Бойко Игорь Суркис

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