Попов рассказал, у кого в команде самое простое и элитное авто

Денис Попов / Фото - ФК Динамо Киев

Защитник «Динамо» Денис Попов рассказал в эфире программы «Pressing» об автопарке футболистов столичного клуба.

Что за машина? Ford такой некрасивый. Зачем ему тут машина? У него там есть хорошая. А так у всех машины хорошие.

У Бойко гелик очень классный. Лучше ли, чем у Игоря Суркиса? Думаю, он в стоке брал, ничего не доделывали. У Дена просто Brabus, а так они все одинаковое плюс-минус.