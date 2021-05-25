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Попов: «В сборной Украины отличная атмосфера. Все на позитиве»

Защитник «Динамо» – о дебюте в составе «сине-желтых»
Футбол Сборная Украины
19:42
Попов: «В сборной Украины отличная атмосфера. Все на позитиве»
Денис Попов / Фото - sport.ua
Защитник «Динамо» Денис Попов в интервью официальному сайту киевского клуба поделился эмоциями после дебюта в составе сборной Украины в матче против Бахрейна (1:1), а также рассказал о подготовке к Евро-2020.

Когда ты узнал о том, что получил дебютный вызов в национальную сборную?

«Когда в Интернете опубликовали список, тогда и узнал. Конечно, было очень приятно».


Кто поздравил не из партнеров по «Динамо»?

«Мои родные, любимая девушка, да и все близкие мне люди».


Как тебе атмосфера в сборной? Как игроки «Динамо» и «Шахтера» ладят между собой?

«В сборной всегда отличная атмосфера. Для меня все это новое, со всем знакомлюсь, и до конца еще не прочувствовал. Первое же, что бросается в глаза, – все на позитиве, подсказывают, и неважно, из «Динамо» ты, «Шахтера» или любой другой команды».


Ты и Богдан Леднев получили дебютные вызовы в сборную. При этом в расположении национальной команды достаточно много опытных ребят-одноклубников. Это помогло в психологическом плане?

«В принципе, это особо не влияло, поскольку, независимо от клуба, все ребята адекватные. Со всеми можно найти общий язык, просто нужно время, чтобы пришло понимание».


Как работается с Андреем Шевченко?

«Личной беседы пока не было, все в рабочем процессе – подсказки, какой он хочет видеть мою игру и т.д.».


Ранее стало известно, что полузащитник сборной Украины Виктор Коваленко успеет восстановиться к Евро-2020.
Владимир Кириченко
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Денис Попов

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