Попов вышел на поле впервые с августа 2021 года

Защитник «Динамо» более шести месяцев был без футбола из-за травмы

Денис Попов / Фото - ФК Динамо Киев

В контрольном матче на заключительном сборе «Динамо» разгромило «Кайрат» (4:0). Встреча стала важной для Дениса Попова.

Защитник киевлян вышел на замену на 86-й минуте. Таким образом, футболист впервые сыграл с 1 августа 2021 года.

Попов получил травму в первом же матче «Динамо» в текущем сезоне УПЛ против «Вереса» (4:0). Он восстанавливался более шести месяцев.

Напомним, на прошлом сборе впервые после Евро-2020 вышел на поле нападающий Артем Беседин.