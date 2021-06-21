Попробуйте запретить это. Австрийские фаны подпевают украинцам «Путин – х**ло»

Легендарная песня уже на улицах Бухареста

фото - Sportbox

Сегодня, на стадионе «Арена Националэ» в Бухаресте состоится заключительный матч в группе С на Евро-2020 между Украиной и Австрией, в котором будет разыгрываться путевка в плей-офф.

Украинские болельщики уже прибыли в столицу Румынии и научили австрийцев легендарной песне «Путин – х**ло».

Видео трансляция матча Украина – Австрия. Начало – в 19:00.

Текстовая трансляция матча Украина – Австрия.

Напомним, в России потребовали запретить песню про их президентах на трибунах Евро-2020.