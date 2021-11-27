Попрощаются, как с легендами. В «Реале» готовятся к уходу трех звездных футболистов

Летом в Мадриде произойдут существенные изменения

Иско, Марсело и Гарет Бэйл / фото - Pinterest

Боссы мадридского «Реала» продолжают готовиться к летней трансферной кампании.

«Сливочные» активно ведут работу над бесплатным подписанием Килиана Мбаппе из ПСЖ. Также «бланкос» хотят пополнить состав команды еще двумя свободными агентами – хавбеком МЮ Полем Погба и защитником «Челси» Антонио Рюдигером.

К тому же, мадридцы желают купить у «Боруссии Д» форварда Эрлинга Холанда, который по словам СМИ также хочет выступать в Испании.

Но в 2022-м году «Реал» ждут не только приобретения, но и расставания.

Как сообщает издание Marca, «сливочные» готовятся к летнему уходу трех футболистов, которые были ключевыми в команде, выигравшей 4 трофея Лиги чемпионов.

Речь идет о вингере Гарете Бэйле, хавбеке Иско и защитнике Марсело. Все три игрока растеряли былые кондиции и выпали из состава команды. Их контракты как раз истекают по окончанию сезона 21/22.

Но в «королевском клубе» хотят достойно попрощаться с ними. Боссы «Реала» с уважением относятся к футболистам и считают, что их нужно проводить из команды, как легенд.

Напомним, «Наполи» заменит травмированного лидера атаки форвардом «Реала».