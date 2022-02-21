Мампасси – о переход в «Локомотив»: «В Украине еще подняли такой шум, будто я игрок основного состава «Шахтера» и сборной»
Экс-защитник сборной Украины U-19 заявлен «Локомотивом» как россиянин
Перешедший из «Шахтера» футболист провел 15 матчей за разные команды «сине-желтых»
16:17
Марк Мампасси / Фото - Globallookpress
Зимний новичок московского «Локомотива» Марк Мампасси заявлен на текущий сезон РПЛ как россиянин. Данную информацию опубликовал официальный сайт лиги.
Защитник является воспитанником «Шахтера». Кампанию-21/22 начал в аренде за «Мариуполь». В декабре перешел из донецкого клуба в российский.
Мампасси выступал за сборные Украины до 17 и 19 лет. За U-17 провел 12 матчей, забив два мяча. За U-19 отыграл три встречи.
Ранее мать защитника заявляла, что футболист не получит российский паспорт.