Пора на повышение? Стоимость Яремчука возросла на 2 миллиона евро

На втором месте по ценнику среди украинцев в Бельгии расположился защитник «Шахтера» Соболь

Роман Яремчук / Фото: facebook.com/kaagent

Transfermarkt обновил стоимость украинцев в чемпионате Бельгии.



Самым дорогим украинцев в данном чемпионате является Роман Яремчук из «Гента». Нападающий сборной Украины, за которым уже охотится английский гранд, поднялся в цене на 2 миллиона. Теперь его стоимость составляет 13 миллионов евро.

В топ-3 вошли принадлежащий «Шахтеру» Эдуард Соболь защитник «Брюгге» и Богдан Михайличенко из «Андерлехта». Трансфер игроков оценивается в 3 и 2 миллиона евро соответственно.

Напомним, что в чемпионате Бельгии произошел скандал из-за неназначенного пенальти на Соболе.