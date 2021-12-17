Ракицкий готов пойти на понижение зарплаты ради продления контракта с «Зенитом»
Пора возвращаться в Украину? Агент Ракицкого рассказал о нежелании «Зенита» продлевать контракт
Украинец выступает за питерский клуб с 2019-го года
19:10
Ярослав Ракицкий / фото - ФК Зенит
Максим Дудченко, агент украинского защитника Ярослава Ракицкого, рассказал о ситуации с продлением контракта футболиста с «Зенитом».
Правда ли, что Ярослав готов пойти на понижение зарплаты?
«Разговора по контракту не было в принципе. Само собой, для Ярослава приоритет – это «Зенит». Он влюблен в болельщиков.
Но если до 1 января контракт не предложат, то он подпишет с тем клубом, кто даст лучшее предложение».
32-летний защитник выступает за российскую команду с 2019-го года. С момента его перехода он перестал вызываться в сборную Украины.
Текущее соглашение Ракицкого с питерцами истекает летом 2022-го года.
Ранее еще один украинский защитник перешел в чемпионат России.
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