Пора возвращаться в Украину? Агент Ракицкого рассказал о нежелании «Зенита» продлевать контракт

Украинец выступает за питерский клуб с 2019-го года

Ярослав Ракицкий / фото - ФК Зенит

Максим Дудченко, агент украинского защитника Ярослава Ракицкого, рассказал о ситуации с продлением контракта футболиста с «Зенитом».

Правда ли, что Ярослав готов пойти на понижение зарплаты?

«Разговора по контракту не было в принципе. Само собой, для Ярослава приоритет – это «Зенит». Он влюблен в болельщиков. Но если до 1 января контракт не предложат, то он подпишет с тем клубом, кто даст лучшее предложение».

32-летний защитник выступает за российскую команду с 2019-го года. С момента его перехода он перестал вызываться в сборную Украины.

Текущее соглашение Ракицкого с питерцами истекает летом 2022-го года.

Ранее еще один украинский защитник перешел в чемпионат России.