Караваев: «В перерыве матча с Австрией тренерский штаб просил успокоиться»
Поражение, которое может стоить плей-офф. Обзор матча Украина – Австрия
«Сине-желтые» минимально уступили сопернику и рискуют покинуть Евро-2020
08:59
Фото - УАФ
Сборная Украины уступила в заключительном матче группы C на Евро-2020 против Австрии (0:1). Таким образом, «сине-желтые» заняли третье место в своем квартете.
Теперь команде Андрея Шевченко нужно оказаться в числе лучших четырех третьих команд в своих группах. После поражения от Бельгии (0:2) точно ниже украинцев будет Финляндия. Но пока ничего не решено для «сине-желтых».
Вашему вниманию обзор матча Украина – Австрия.
Ранее защитник сборной Украины Илья Забарный объяснил пропущенный мяч ударом из-под него.