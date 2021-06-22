Поражение, которое может стоить плей-офф. Обзор матча Украина – Австрия

«Сине-желтые» минимально уступили сопернику и рискуют покинуть Евро-2020

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Сборная Украины уступила в заключительном матче группы C на Евро-2020 против Австрии (0:1). Таким образом, «сине-желтые» заняли третье место в своем квартете.

Теперь команде Андрея Шевченко нужно оказаться в числе лучших четырех третьих команд в своих группах. После поражения от Бельгии (0:2) точно ниже украинцев будет Финляндия. Но пока ничего не решено для «сине-желтых».

Вашему вниманию обзор матча Украина – Австрия.

Ранее защитник сборной Украины Илья Забарный объяснил пропущенный мяч ударом из-под него.