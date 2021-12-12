Пороха в пороховницах хоть отбавляй! Ибрагимович ударом через себя в добавленное время спас ничью для «Милана»

Швед помог «россонери» набрать одно очко

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В матче 17-го тура Серии А «Удинезе» на своем поле принимал «Милан».

Хозяева вышли вперед уже на 17-й минуте, когда отличился Бето.

До самой концовки встречи «россонери» уступали в счете, но последнее слово осталось за Ибрагимовичем. Легендарный швед ударом ножницами в компенсированное время вырвал ничью для гостей.

На 95-й минуте Саксесс вовсе оставил хозяев в меньшинстве, но у «Милана» не осталось времени, чтобы реализовать численное преимущество.

«Красно-черные» занимают первую строчку в таблице Серии А, но у «Интера» появился шанс обогнать своих соседей.

Серия А, 17-й тур

«Удинезе» – «Милан» 1:1

Голы: Бето, 17 – Ибрагимович, 90+2.

«Удинезе»: Сильвестри, Родриго Бекао, Нюйтинк, Перес, Молина, Соппи, Арслан (Яяло, 70), Уолас, Макенго, Удоджи (Зегелар, 61), Бету, Деулофеу (Саксесс, 70).

«Милан»: Меньян, Флоренци, Томори, Романьоли, Эрнандес, Браим Диас (Мальдини, 81), Салемакерс (Кастильехо, 69), Крунич (Жуниор Мессиас, 46), Бакайоко (Кессиэ, 46), Беннасер (Тонали, 46), Ибрагимович.

Предупреждения: Перес (24), Деулофеу (55), Кастильехо (87), Зегелар (87).

Удаление: Саксесс (90+5).