Пороха в пороховницах хоть отбавляй! Ибрагимович ударом через себя в добавленное время спас ничью для «Милана»

Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Xsport
Войти на сайт
CAPTCHA
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
матч-центр : Футбол
Вчера 17
Сейчас 0
Сегодня 15
Завтра 2
Футбол (17 событий из 24) показать все
Премьер-Лига (Англия) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
14:30 Манчестер Сити - Вулверхэмптон 1:0 Окончен
17:00 Арсенал - Саутгемптон 3:0 Окончен
17:00 Челси - Лидс 3:2 Окончен
17:00 Ливерпуль - Астон Вилла 1:0 Окончен
19:30 Норвич - Манчестер Юнайтед 0:1 Окончен
Лига 1 (Франция) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
22:00 Реймс - Сент-Этьен 2:0 Окончен
Бундеслига (Германия) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
16:30 Бавария - Майнц 2:1 Окончен
16:30 РБ Лейпциг - Боруссия Мёнхенгладбах 4:1 Окончен
16:30 Бохум - Боруссия Дортмунд 1:1 Окончен
Серия А (Италия) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
19:00 Венеция - Ювентус 1:1 Окончен
21:45 Удинезе - Милан 1:1 Окончен
Примерa (Испания) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
19:30 Валенсия - Эльче 2:1 Окончен
22:00 Атлетик - Севилья 0:1 Окончен
Украинская Премьер-лига 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
14:00 Александрия - Шахтер 1:2 Окончен
15:00 Колос - Олимпик -:- Запланирован
17:00 Верес - Рух 1:1 Окончен
19:30 ФК Львов - Ворскла 1:1 Окончен
нет важных матчей
Футбол (15 событий из 25) показать все
Премьер-Лига (Англия) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
16:00 Брайтон - Тоттенхэм : Перенесен
16:00 Бернли - Вест Хэм -:- Запланирован
Лига 1 (Франция) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
14:00 Лилль - Лион -:- Запланирован
16:00 Ренн - Ницца -:- Запланирован
18:00 Страсбур - Марсель -:- Запланирован
21:45 ПСЖ - Монако -:- Запланирован
Бундеслига (Германия) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
18:30 Айнтрахт - Байер -:- Запланирован
Серия А (Италия) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
16:00 Верона - Аталанта -:- Запланирован
19:00 Наполи - Эмполи -:- Запланирован
19:00 Сассуоло - Лацио -:- Запланирован
21:45 Интер - Кальяри -:- Запланирован
Примерa (Испания) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
17:15 Осасуна - Барселона -:- Запланирован
Украинская Премьер-лига 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
14:00 Черноморец - Металлист-1925 -:- Запланирован
17:00 Динамо - Заря -:- Запланирован
19:30 Колос - Минай -:- Запланирован
Футбол (2 события из 2) показать все
Серия А (Италия) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
21:45 Рома - Специя -:- Запланирован
Примерa (Испания) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
22:00 Кадис - Гранада -:- Запланирован

Пороха в пороховницах хоть отбавляй! Ибрагимович ударом через себя в добавленное время спас ничью для «Милана»

Швед помог «россонери» набрать одно очко
Футбол Серия А (Италия)
07:27
Пороха в пороховницах хоть отбавляй! Ибрагимович ударом через себя в добавленное время спас ничью для «Милана»
фото - Eurosport

В матче 17-го тура Серии А «Удинезе» на своем поле принимал «Милан».

Хозяева вышли вперед уже на 17-й минуте, когда отличился Бето.

До самой концовки встречи «россонери» уступали в счете, но последнее слово осталось за Ибрагимовичем. Легендарный швед ударом ножницами в компенсированное время вырвал ничью для гостей.

На 95-й минуте Саксесс вовсе оставил хозяев в меньшинстве, но у «Милана» не осталось времени, чтобы реализовать численное преимущество.

«Красно-черные» занимают первую строчку в таблице Серии А, но у «Интера» появился шанс обогнать своих соседей.

Серия А, 17-й тур

«Удинезе» – «Милан» 1:1

Голы: Бето, 17 – Ибрагимович, 90+2.

«Удинезе»: Сильвестри, Родриго Бекао, Нюйтинк, Перес, Молина, Соппи, Арслан (Яяло, 70), Уолас, Макенго, Удоджи (Зегелар, 61), Бету, Деулофеу (Саксесс, 70).

«Милан»: Меньян, Флоренци, Томори, Романьоли, Эрнандес, Браим Диас (Мальдини, 81), Салемакерс (Кастильехо, 69), Крунич (Жуниор Мессиас, 46), Бакайоко (Кессиэ, 46), Беннасер (Тонали, 46), Ибрагимович.

Предупреждения: Перес (24), Деулофеу (55), Кастильехо (87), Зегелар (87).

Удаление: Саксесс (90+5).

Павел Харченко
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Милан Удинезе Златан Ибрагимович

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Рейтинг букмекеров

Обзор
Обзор
Обзор
Обзор
Все букмекеры

Новости по тегам

Ибрагимович – о вылете «Милана» из Лиги чемпионов: «В неудаче также есть успех»
Ибрагимович – о вылете «Милана» из Лиги чемпионов: «В неудаче также есть успех»
Футбол Серия А (Италия)
9 декабря 18:19
Пиоли – о вылете «Милана» из еврокубков: «Мы многому научились за эти шесть матчей»
Пиоли – о вылете «Милана» из еврокубков: «Мы многому научились за эти шесть матчей»
Футбол Лига чемпионов UEFA
8 декабря 12:10
«Милан» проиграл «Ливерпулю» и вылетел из еврокубков
«Милан» проиграл «Ливерпулю» и вылетел из еврокубков
Футбол Лига чемпионов UEFA
8 декабря 00:09
Лига чемпионов. «Милан» проиграл «Ливерпулю». Как это было
Лига чемпионов. «Милан» проиграл «Ливерпулю». Как это было
Футбол Лига чемпионов UEFA
7 декабря 23:15
Пиоли – о матче ЛЧ с «Ливерпулем»: «Нам придется рискнуть всем»
Пиоли – о матче ЛЧ с «Ливерпулем»: «Нам придется рискнуть всем»
Футбол Лига чемпионов UEFA
7 декабря 14:50
«Это врожденное». Ибрагимович выбрал между Роналду и Месси
«Это врожденное». Ибрагимович выбрал между Роналду и Месси
Футбол В Европе
7 декабря 08:39

Новости: Футбол

Петряк отличился очередным голом, чем помог «Фехервару» победить
Петряк отличился очередным голом, чем помог «Фехервару» победить
Украинские легионеры
08:39
Чемпионат Испании. «Реал» – «Атлетико». Онлайн трансляция
Чемпионат Испании. «Реал» – «Атлетико». Онлайн трансляция
Примерa (Испания)
08:35
Роналду забил 165-й команде в своей карьере
Роналду забил 165-й команде в своей карьере
Премьер-Лига (Англия)
08:30
Голое празднование. Тренер клуба МЛС разделся на поле, сдержав обещание перед фанатами
Голое празднование. Тренер клуба МЛС разделся на поле, сдержав обещание перед фанатами
В мире
08:18
Аллегри сообщил, что травма лидера «Ювентуса» усугубилась
Аллегри сообщил, что травма лидера «Ювентуса» усугубилась
Серия А (Италия)
08:14
Де Дзерби: «Основа «Шахтера» всегда должна быть украинской»
Де Дзерби: «Основа «Шахтера» всегда должна быть украинской»
Украинская Премьер-лига
08:02
Де Хеа выиграл нам этот матч». Рангник не очень доволен игрой МЮ во встрече с «Норвичем»
Де Хеа выиграл нам этот матч». Рангник не очень доволен игрой МЮ во встрече с «Норвичем»
Премьер-Лига (Англия)
07:58
Аномальный день пенальти. 4 гранда АПЛ одержали победы благодаря 11-метровым ударам
Аномальный день пенальти. 4 гранда АПЛ одержали победы благодаря 11-метровым ударам
Премьер-Лига (Англия)
07:52
«Севилья» поднялась на второе место в Примере, переиграв «Атлетик»
«Севилья» поднялась на второе место в Примере, переиграв «Атлетик»
Примерa (Испания)
07:39
Все новости

Популярные новости

Букмекеры не верят, что украинский супертяж продержится хотя бы 4 раунда против следующего соперника
Букмекеры не верят, что украинский супертяж продержится хотя бы 4 раунда против следующего соперника
Бокс Профессиональный бокс
8 декабря 19:21
2
Ломаченко: «Мне не нравится то, что происходит в Украине»
Ломаченко: «Мне не нравится то, что происходит в Украине»
Бокс Профессиональный бокс
10 декабря 11:21
65
Реваншу быть? Ломаченко поставил ультиматум, при котором может согласиться снова подраться с Лопесом
Реваншу быть? Ломаченко поставил ультиматум, при котором может согласиться снова подраться с Лопесом
Бокс Профессиональный бокс
9 декабря 22:29
5
Арум назвал четверку лучших боксеров в истории
Арум назвал четверку лучших боксеров в истории
Бокс Профессиональный бокс
5 декабря 17:20
17
Не Камбосос. Боб Арум назвал имя следующего соперника Ломаченко
Не Камбосос. Боб Арум назвал имя следующего соперника Ломаченко
Бокс Профессиональный бокс
7 декабря 10:37
4
Фьюри обратился к Джошуа: «Возьми деньги и съ**би на х*й»
Фьюри обратился к Джошуа: «Возьми деньги и съ**би на х*й»
Бокс Профессиональный бокс
6 декабря 16:33
5
Все новости