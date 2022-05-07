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«Порту» на 90+4 хвилині вирвав перемогу у «Бенфіки» і став чемпіоном Португалії
Ювілейне золото Прімери для «дракоків»
Порту святкує чемпіонство / Фото - twitter.com/FCPorto
«Порту» достроково став чемпіоном Португалії, здолавши «Бенфіку» в 33-му турі Прімери.
Команда Сержіу Консайсу вирвала перемогу на 90+4 хвилині, завдяки голу Зайду. Таким чином, ще за тур до завершення сезону «дракони» оформили своє 30-те в історії і третє за останні п’ять років чемпіонство.
Варто нагадати, що минулої кампанії золоті медалі дісталися «Спортингу».
Чемпіонат Португалії. 33 тур
«Бенфіка» – «Порту» 0:1
Гол: Зайду, 90+4
Роман Яремчук з’явився на полі з лави запасних на 73-й хвилині і отримав жовту картку.
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