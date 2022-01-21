«Порту» отказывается подписывать новый контракт с африканцем из-за сомнений в его возрасте

В FIFA уже направили жалобу

Фото: Sky Sports

Защитник «Порту» Шансель Мбемба может покинуть команду.

Футболист из ДР Конго хотел продлить контракт с клубом, но португальцы приостановили приговоры. В клубе есть сомнения в его возрасте.

Согласно официальным данным ему 27 лет – он родился 8 августа 1994 года. Однако в отношении Шанселя называют четыре года рождения – 1988, 1990, 1991 и 1994.

Как сообщает Correio da Manhã, «Порту» направил жалобу в FIFA по поводу возможного мошенничества.

За «Порту» Мбемба играет с 2018-го года. В этом сезоне он провел 15 матчей, среди которых пять матчей в Лиге чемпионов.