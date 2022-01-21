Евро-2022. Португалия совершила камбэк с 0:2 в матче с Сербией в группе Украины
«Порту» отказывается подписывать новый контракт с африканцем из-за сомнений в его возрасте
В FIFA уже направили жалобу
Фото: Sky Sports
Защитник «Порту» Шансель Мбемба может покинуть команду.
Футболист из ДР Конго хотел продлить контракт с клубом, но португальцы приостановили приговоры. В клубе есть сомнения в его возрасте.
Согласно официальным данным ему 27 лет – он родился 8 августа 1994 года. Однако в отношении Шанселя называют четыре года рождения – 1988, 1990, 1991 и 1994.
Как сообщает Correio da Manhã, «Порту» направил жалобу в FIFA по поводу возможного мошенничества.
За «Порту» Мбемба играет с 2018-го года. В этом сезоне он провел 15 матчей, среди которых пять матчей в Лиге чемпионов.
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