Украина фаворит матча против Португалии
Португалия без Роналду на выезде разгромила Азербайджан
Подопечные Сантуша уверенно лидируют в своем квартете в отборе на ЧМ-2022
Азербайджан – Португалия / Фото - TwitterВ матче 6-го тура квалификации ЧМ-2022 сборная Азербайджана в домашних стенах проиграла Португалии со счетом 0:3.
На 26-й минуте встречи счет в матче открыл хавбек португальцев Бернарду Силва. Через 5 минут Андре Силва удвоил преимущество гостей. На 75-й минуте итоговый счет в поединке установил Диогу Жота.
Квалификация ЧМ-2022. Группа А
Азербайджан – Португалия 0:3
Голы: Бернарду Силва, 26, Андре Силва, 31, Диогу Жота 75
Азербайджан: Магомедалиев, Хагверди, Салахлы (Садыхов, 76), Гусейнов, Бадалов, Махмудов, Халилзаде (Горбани, 46), Алескеров, Гараев (Нуриев, 46), Озобич (Мустафаев, 62), Эмрели (Байрамов, 63)
Португалия: Руй Патрисиу, Рубен Диаш, Жоау Канселу, Пепе, Геррейру (Мендеш, 71), Моутинью (Жоау Мариу, 78), Бернарду Силва (Отавио, 78), Пальинья (Рубен Невеш, 46), Бруну Фернандеш, Диогу Жота (Гедеш, 78), Андре Силва
Предупреждения: Алескеров, Горбани, Хагверди – Пальинья, Мендеш
Таким образом, сборная Португалии набрала 13 очков и поднялась на 1-е место в турнирной таблице группы А отборочного турнира ЧМ-2022. Азербайджан (1) – на последней, 5-й строчке.
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