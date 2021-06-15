Португалия разгромила Венгрию за 8 минут, забив сопернику три мяча

Хозяева держались весь матч, но не хватило концентрации

Криштиану Роналду / фото - Twitter UEFA

Португалия в матче Евро-2020 группы F обыграла сборную Венгрии.

Первый тайм шел под диктовку португальцев. Венгры низким блоком прижались к своим воротам и играли на отбой, изредка выходя в контратаки, которые быстро обрывали Рубен Диаш и Пепе. Самым активным в составе пиренейцев был Диогу Жота, который нанес несколько опасных ударов, с которыми с трудом справился Петр Гулачи. Под занавес первой половины встречи Криштиану Роналду мог открывать счет, но с убойной позиции пробил мимо ворот.

Второй тайм начался с эффектного сейва вратаря венгров после удара с углового. Характер игры поменялся, и хозяева начали больше времени проводить на половине поля соперника.

За десять минут до конца, вышедший на замену полузащитник венгров Шен, в быстрой контратаке забил мяч в ворота Руи Патрисиу, но, как оказалось, ранее он угодил в оффсайд.

Когда казалось, что матч идет к мирной развязке, Рафа Геррейру рикошетом от защитника забил так нужный португальцам мяч.

После пропущенного мяча венгры заметно поплыли, и Орбан привез пенальти в свои ворота, который хладнокровно реализовал Криштиану Роналду. Португальский форвард забил свой 10-й мяч на чемпионатах Европы и стал лучшим бомбардиром в истории турнира.

Счет до разгромного довел все тот же Роналду, забивший эффектный гол после обыгрыша с Рафой Силвой.

Евро-2020 Группа F

Венгрия – Португалия 0:3

Голы: Геррейру 84, Роналду 87 (пен.), 90+2

Венгрия: Гулачи, Фиола, Салаи, Ботка, Ловренчич, Шафер (Него, 66), Надь, Шаллаи (Шен, 78), Кляйнхайслер (Шигер, 78), Орбан, Салаи.

Португалия: Руй Патрисиу, Семеду, Пепе, Рубен Диаш, Геррейру, Данилу Перейра, Вильям Карвалью (Саншеш, 81), Бернарду Силва (Рафа Силва, 71), Бруну Фернандеш (Моутинью, 89), Диогу Жота (Андре Силва, 81), Роналду.

Предупреждения: Рубен Диаш (38) – Него (80), Орбан (86).