Португалия сложила полномочия чемпиона Европы, вылетев от Бельгии в 1/8 финала Евро-2020

Азар забил единственный мяч

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Фото: twitter.com/EURO2020

Сборная Бельгии в 1/8 финала Евро-2020 выбила из турнира действующего чемпиона Португалию.

Очень ровный матч между командами, который не запомнился большим количеством опасных моментов. Португалия чуть больше пыталась что-то создать в матче, но вместо гола пропустила в конце первого тайма. Младший Азар решился на удар из-за штрафной и удивил Патрисиу.

На второй тайм Португалия вышла более мотивированной и уже вела игру, но усилий было мало. Моменты были у Жоты и Саншеша, но все они приходились не в ворота. Мог сравнять счет Геррейру, но мяч после его удара угодил в штангу.

Бельгия вышла в 1/4 финала на Италию, но травму еще в начале второго тайма получил Кевин Де Брюйне, а в конце матча был заменен и Эден Азар также из-за травмы. Португалия сложила с себя полномочия чемпиона Европы и покинула турнир.

Евро-2020. 1/8 финала:

Бельгия – Португалия 1:0

Гол: Т. Азар, 42

Бельгия: Куртуа, Алдервейрелд, Вертонген, Вермален, Менье, Азар, Тилеманс, Азар (Карраско, 87), Витцель, де Брюйне (Мертенс, 48), Лукаку.

Португалия: Руй Патрисиу, Пепе, Диогу Далот, Рубен Диаш, Геррейру, Пальинья (Данилу Перейра, 78), Моутинью (Жоау Феликс, 56), Бернарду Силва (Бруну Фернандеш, 56), Саншеш (Сержиу Оливейра, 78), Диогу Жота (Андре Силва, 70), Роналду.