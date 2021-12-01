Яремчук – в старте «Бенфики» на матч с «Барселоной»
Португальская пресса: Яремчук потерял доверие главного тренера «Бенфики»
Украинец переживает небольшой спад
08:05
Роман Яремчук / фото - SL Benfica
Украинский нападающий «Бенфики» Роман Яремчук постепенно теряет доверие главного тренера Жорже Жезуша, сообщает португальское издание A Bola.
Специалист доверяет форварду все меньше игрового времени, так как предпочитает тех игроков, которые сейчас приносят результат.
Украинец не может отличиться голами в чемпионате с сентября, в то время как конкуренты забивают больше чем он, имея меньшее количество времени на поле.
Яремчук за 18 матчей забил 4 гола и отдал 4 ассиста, в то время как Дарвин Нуньес поражал ворота соперников 11 раз, а опытный Сеферович забил четырежды за 3 встречи.
Ранее Жезуш рассказал, почему Яремчук находится в сложной ситуации.
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