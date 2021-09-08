Португальский экс-тренер «Реала» возглавил сборную Египта

Специалист полгода просидел без работы

Карлуш Кейруш / фото - Sada el badad

Португальский тренер Карлуш Кейруш возглавил сборную Египта, сообщает пресс-служба Египетской футбольной ассоциации.

На тренерском мостике африканской сборной специалист заменил Хоссама Эль-Бадри. В квалификации ЧМ-2022 команда с главной звездой Мохаммедом Салахом занимает второе место в группе, набрав 4 очка после 2 туров.

Ранее Кейруш успел поработать главным тренером в мадридском «Реале» с 2003 по 2004 год, возглавляя команду в период «галактикос», ассистентом тренера в МЮ (2002-2003 и 2004-2008), где помогал руководить чемпионским составом «дьяволов» Алексу Фергюсону, а также возглавлял сборную Португалии (2008-2010).

Последним местом работы наставника числиться сборная Колумбии. Португалец повез команду на Копа Америка 2019, но дошел лишь до стадии 1/4 и покинул пост в конце 2020 года.

Напомним, «Реал» представил французского новичка команды.