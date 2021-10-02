Португальский тренер отказал «Динамо»

Феррейра мог тренировать украинский гранд

Фото: O Globo

Португальский тренер Абел Феррейра сообщил, что не так давно отказал «Динамо».

Предложение ему делали в период последних двух лет, сообщает bonde. Правда, когда конкретно он не сообщил.

С 2020-го года она работает в Бразилии в клубе «Палмейрас». За это время он выиграл с командой Кубок Либертадорес, а также вывел ее в финал второй год подряд.

В свое время Феррейра работал в «Браге» и ПАОКе.