«Пошел бы пешком». Экс-защитник «Вереса» – о возможном трансфере в «Металлист»

Немчанинов сейчас находится без команды. Ровенский клуб отказался продлевать контракт

Дмитрий Немчанинов / Фото - НК Верес

Покинувший «Верес» защитник Дмитрий Немчанинов рассказал о том, принял ли бы он предложение «Металлиста».

Это вообще из ряда фантастики, но туда пока не зовут. Я бы из Буковеля сейчас вышел и пошел бы туда пешком.

Немчанинов присоединился к «Вересу» в сентябре 2020 года. С тех пор провел за клуб 46 матчей, забив три мяча и оформив четыре ассиста.

Защитник сообщил, что клуб не захотел продлевать с ним контракт.