Послание для таких, как Ломаченко. Худжамов написал, что пошлет на х*й тех, кто заговорит о диалоге с захватчиком

И прошелся по УПЦ Московского патриархата

Пост Василия Ломаченко и Рустам Худжамов / Фото - коллаж Бывший вратарь киевского «Динамо», донецкого «Шахтера», сборной Украины Рустам Худжамов в своем Instagram обратился к тем, что зазывает к миру с Россией, которая сама напала на нашу страну: «Тот, кто пришлет мне еще хоть один мем, где будет призыв к диалогу с захватчиком, где будут переплетены Украинский флаг и триколор или другие вариации всяческой хрени – пойдет на йух! Если есть желание, то удаляйтесь сами! Слава Украине!» Среди топовых украинских спортсменов подобным сообщением запомнился экс-чемпион мира Василий Ломаченко. Он, судя по всему, призвал молиться о мире всего мира и просвещении народов земли. И Среди топовых украинских спортсменов подобным сообщением запомнился экс-чемпион мира. Он, судя по всему, призвал молиться о мире всего мира и просвещении народов земли. И подкрепил это все голубем мира из переплетенных рук, окрашенных в цвета флагов Украины и россии. И, кстати, о теме религии. Вот следующая сториз от Худжамова в Instagram: «Сколько еще нужно подтверждений, что УПЦ МП есть ЗЛО?! Вчера эта худоба корректировала огонь по Гостомелю». Напомним, Юрий Вернидуб заявил, что Напомним, Юрий Вернидуб заявил, что гордится нашими воинами , которые защищают Украину от вторжения врага.

Сергей Лукьяненко