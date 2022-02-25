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Послание для таких, как Ломаченко. Худжамов написал, что пошлет на х*й тех, кто заговорит о диалоге с захватчиком

И прошелся по УПЦ Московского патриархата
Футбол Первая лига
16:16
Послание для таких, как Ломаченко. Худжамов написал, что пошлет на х*й тех, кто заговорит о диалоге с захватчиком
Пост Василия Ломаченко и Рустам Худжамов / Фото - коллаж

Бывший вратарь киевского «Динамо», донецкого «Шахтера», сборной Украины Рустам Худжамов в своем Instagram обратился к тем, что зазывает к миру с Россией, которая сама напала на нашу страну:

«Тот, кто пришлет мне еще хоть один мем, где будет призыв к диалогу с захватчиком, где будут переплетены Украинский флаг и триколор или другие вариации всяческой хрени – пойдет на йух! Если есть желание, то удаляйтесь сами! Слава Украине!»

Среди топовых украинских спортсменов подобным сообщением запомнился экс-чемпион мира Василий Ломаченко. Он, судя по всему, призвал молиться о мире всего мира и просвещении народов земли. И подкрепил это все голубем мира из переплетенных рук, окрашенных в цвета флагов Украины и россии.

И, кстати, о теме религии. Вот следующая сториз от Худжамова в Instagram:

«Сколько еще нужно подтверждений, что УПЦ МП есть ЗЛО?! Вчера эта худоба корректировала огонь по Гостомелю».

Напомним, Юрий Вернидуб заявил, что гордится нашими воинами, которые защищают Украину от вторжения врага.

Сергей Лукьяненко
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Рустам Худжамов Василий Ломаченко

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