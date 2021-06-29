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После Евро-2020 Рамос пролетел и мимо Олимпиады. Известен состав сборной Испании

Экс-защитник «Реала» не вошел в число трех игроков старше 23 лет
Футбол В мире
14:45
После Евро-2020 Рамос пролетел и мимо Олимпиады. Известен состав сборной Испании
Серхио Рамос / Фото - Getty Images

Пресс-служба Королевской федерации футбола Испании опубликовала заявку сборной на Олимпийский турнир. В нее вошли 22 игрока.

Голкиперы: Альваро Фернандес («Уэска»), Унаи Симон («Атлетик»), Алекс Домингес («Лас-Пальмас»);

Защитники: Оскар Мингеса, Эрик Гарсия (оба – «Барселона»), Хесус Вальехо («Гранада»), Пау Торрес («Вильярреал»), Оскар Хиль («Эспаньол»), Хуан Миранда («Бетис»);

Полузащитники: Марк Кукурелья («Хетафе»), Йон Монкайола («Осасуна»), Мартин Субименди, Микель Мерино (оба — «Реал Сосьедад»), Дани Себальос («Реал» Мадрид), Карлос Солер («Валенсия»), Педри («Барселона»);

Нападающие: Брайан Хиль («Севилья»), Марко Асенсио («Реал» Мадрид), Дани Ольмо («Лейпциг»), Микель Оярсабаль («Реал Сосьедад»), Рафа Мир («Вулверхэмптон»), Хави Пуадо («Эспаньол»).

Отметим, что в числе допустимых трех игроков старше 23 лет не нашлось места для защитника Серхио Рамоса. Осенью 2019 года сообщалось о его желании принять участие в соревнованиях.

Ранее уже экс-игрок «Реала» не вошел в заявку сборной Испании на Евро-2020.

Сергей Стаднюк
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Теги

Серхио Рамос сборная Испании (футбол)

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