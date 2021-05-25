Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Войти на сайт
CAPTCHA
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас

После матча с «Кривбассом» «Металл» переименуют на «Металлист»

В новом сезоне в Первой лиге будет выступать легендарный харьковский клуб

Футбол В Украине
22:14
После матча с «Кривбассом» «Металл» переименуют на «Металлист»
Александр Ярославский / Фото: DCH

Секретарь Харьковского городского совета Игорь Терехов заявил, что 29 мая после матча Второй лиги против «Кривбасса» «Металл» начнет процедуру переименования в «Металлист». Слова чиновника приводит сайт горсовета.

«Этому предшествовала большая работа городской власти и Александра Ярославского. Мы презентуюем эмблему футбольного клуба «Металлист», и состоится возвращение любимой народной команды. «Металл» уже вышел в Первую лигу, и мы ставим перед собой амбициозные цели – за один сезон пройти в Премьер-лигу, за следующий – играть в еврокубках, а дальше – в Лиге чемпионов».

Напомним, последний матч «Металла» во Второй лиге посетит Александр Ярославский, который и сделает объявление.м

Карен Агабекян
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Металлист Металл

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Новости по тегам

Павелко: «Возрождение «Металлиста» поддерживают в УАФ и UEFA»
Павелко: «Возрождение «Металлиста» поддерживают в УАФ и UEFA»
Футбол Украинская Премьер-лига
24 мая 19:23
Ярославский: «Уверен, теперь Харьков будет с большим футболом»
Ярославский: «Уверен, теперь Харьков будет с большим футболом»
Футбол Украинская Премьер-лига
24 мая 16:23
Стало известно, когда Ярославский вернется на трибуны ОСК «Металлист»
Стало известно, когда Ярославский вернется на трибуны ОСК «Металлист»
Футбол Украинская Премьер-лига
17 мая 22:46
Экс-игрок «Шахтера» пожертвовал харьковскому футболу полмиллиона долларов
Экс-игрок «Шахтера» пожертвовал харьковскому футболу полмиллиона долларов
Футбол Украинская Премьер-лига
17 мая 16:57
Посещаемость матча «Металла» во Второй лиге почти достигла показателей игры «Динамо» – «Вильярреал»
Посещаемость матча «Металла» во Второй лиге почти достигла показателей игры «Динамо» – «Вильярреал»
Футбол Украинская Премьер-лига
16 мая 15:40
Ярославский: «Обращаюсь к власти – верните инфраструктуру «Металлиста», которую я оставлял»
Ярославский: «Обращаюсь к власти – верните инфраструктуру «Металлиста», которую я оставлял»
Футбол Украинская Премьер-лига
11 мая 09:50

Новости: Футбол

«Барселона» готова подписать Доннарумму и избавиться от тер Штегена
«Барселона» готова подписать Доннарумму и избавиться от тер Штегена
Примерa (Испания)
22:38
Цуриков может перебраться в «Ворсклу» на правах аренды
Цуриков может перебраться в «Ворсклу» на правах аренды
Украинская Премьер-лига
22:22
После матча с «Кривбассом» «Металл» переименуют на «Металлист»
После матча с «Кривбассом» «Металл» переименуют на «Металлист»
В Украине
22:14
Праздник переносится. «Верес» на 94-й минуте упустил ничью в матче с «Волынью»
Праздник переносится. «Верес» на 94-й минуте упустил ничью в матче с «Волынью»
Первая лига
22:00
Эмери: «В составе «Юнайтед» сильные игроки, но у «Вильярреала» есть аргументы для победы»
Эмери: «В составе «Юнайтед» сильные игроки, но у «Вильярреала» есть аргументы для победы»
Лига Европы UEFA
21:42
Гальтье объявил об уходе из «Лилля»
Гальтье объявил об уходе из «Лилля»
Лига 1 (Франция)
21:36
«Интер» может провернуть трансфер Жиру
«Интер» может провернуть трансфер Жиру
Серия А (Италия)
21:20
Франк де Бур: «Выиграем у Украины со счетом 3:1, у Австрии – 2:1»
Франк де Бур: «Выиграем у Украины со счетом 3:1, у Австрии – 2:1»
Евро-2020
20:58
Экс-тренер вратарей «Сассуоло»: «Де Дзерби повысит уровень украинского футбола»
Экс-тренер вратарей «Сассуоло»: «Де Дзерби повысит уровень украинского футбола»
Украинская Премьер-лига
20:53
Все новости

Популярные новости

Экс-тренер Владимира Кличко: «Для Ломаченко медаль в Пекине стоила 700 тысяч долларов, просто Вася этого не знает»
Экс-тренер Владимира Кличко: «Для Ломаченко медаль в Пекине стоила 700 тысяч долларов, просто Вася этого не знает»
Бокс Профессиональный бокс
24 мая 10:40
21
Экс-тренер Владимира Кличко: «Если Ломаченко второй раз проиграет Лопесу, то с ним будет покончено»
Экс-тренер Владимира Кличко: «Если Ломаченко второй раз проиграет Лопесу, то с ним будет покончено»
Бокс Профессиональный бокс
20 мая 10:35
1
Фьюри: «Воспользуюсь советом чемпиона мира Владимира Кличко»
Фьюри: «Воспользуюсь советом чемпиона мира Владимира Кличко»
Бокс Профессиональный бокс
21 мая 11:55
8
Башир: «Владимир Кличко станет самым возрастным чемпионом мира. Он побьет любого: Джошуа, Фьюри, Уайлдера»
Башир: «Владимир Кличко станет самым возрастным чемпионом мира. Он побьет любого: Джошуа, Фьюри, Уайлдера»
Бокс Профессиональный бокс
18 мая 08:41
5
Британцы боятся, что Усик сломает карьеру Джошуа. Но Энтони готов рисковать ради мечты
Тема дня
Британцы боятся, что Усик сломает карьеру Джошуа. Но Энтони готов рисковать ради мечты
Бокс Профессиональный бокс
22 мая 13:56
10
Лопес: «Пакьяо – не человек»
Лопес: «Пакьяо – не человек»
Бокс Профессиональный бокс
24 мая 13:22
Все новости

Анонсы

ЧМ-2021. Швейцария – Швеция. Видео трансляция
WEB
ЧМ-2021. Швейцария – Швеция. Видео трансляция
20:15
ЧМ-2021. Финляндия – Норвегия. Видео трансляция
WEB
ЧМ-2021. Финляндия – Норвегия. Видео трансляция
20:15
Турнир Валерия Лобановского. Украина U-21 – Азербайджан U-21. Видео трансляция
WEB
Турнир Валерия Лобановского. Украина U-21 – Азербайджан U-21. Видео трансляция
26 мая 18:00
Лига Европы. «Вильярреал» – «Манчестер Юнайтед». Видео трансляция
WEB
Лига Европы. «Вильярреал» – «Манчестер Юнайтед». Видео трансляция
26 мая 22:00
Лига Европы. «Вильярреал» – «Манчестер Юнайтед». Онлайн трансляция
WEB
Лига Европы. «Вильярреал» – «Манчестер Юнайтед». Онлайн трансляция
26 мая 22:00
Первая лига. «Металлист-1925» – «Черноморец». Видео трансляция
WEB
TV
Первая лига. «Металлист-1925» – «Черноморец». Видео трансляция
27 мая 18:55
Турнир Валерия Лобановского. Украина U-21 – Узбекистан U-21. Видео трансляция
WEB
Турнир Валерия Лобановского. Украина U-21 – Узбекистан U-21. Видео трансляция
28 мая 18:00
Золотая Евролига. Словакия – Украина. Видео трансляция
WEB
TV
Золотая Евролига. Словакия – Украина. Видео трансляция
29 мая 18:55
Лига чемпионов. «Манчестер Сити» – «Челси». Видео трансляция
WEB
Лига чемпионов. «Манчестер Сити» – «Челси». Видео трансляция
29 мая 22:00
Лига чемпионов. «Манчестер Сити» – «Челси». Онлайн трансляция
WEB
Лига чемпионов. «Манчестер Сити» – «Челси». Онлайн трансляция
29 мая 22:00
Битва за пояс WBC. Нордин Оубали – Нонито Донэйр. Онлайн трансляция
WEB
Битва за пояс WBC. Нордин Оубали – Нонито Донэйр. Онлайн трансляция
30 мая 05:00
Крутой бой в весе Ломаченко. Дэвин Хэйни – Хорхе Линарес. Онлайн трансляция
WEB
Крутой бой в весе Ломаченко. Дэвин Хэйни – Хорхе Линарес. Онлайн трансляция
30 мая 05:00
Золотая Евролига. Украина – Болгария. Видео трансляция
WEB
TV
Золотая Евролига. Украина – Болгария. Видео трансляция
30 мая 18:55