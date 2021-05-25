Павелко: «Возрождение «Металлиста» поддерживают в УАФ и UEFA»
После матча с «Кривбассом» «Металл» переименуют на «Металлист»
В новом сезоне в Первой лиге будет выступать легендарный харьковский клуб
Александр Ярославский / Фото: DCH
Секретарь Харьковского городского совета Игорь Терехов заявил, что 29 мая после матча Второй лиги против «Кривбасса» «Металл» начнет процедуру переименования в «Металлист». Слова чиновника приводит сайт горсовета.
«Этому предшествовала большая работа городской власти и Александра Ярославского. Мы презентуюем эмблему футбольного клуба «Металлист», и состоится возвращение любимой народной команды. «Металл» уже вышел в Первую лигу, и мы ставим перед собой амбициозные цели – за один сезон пройти в Премьер-лигу, за следующий – играть в еврокубках, а дальше – в Лиге чемпионов».
Напомним, последний матч «Металла» во Второй лиге посетит Александр Ярославский, который и сделает объявление.м