После незасчитанного мяча и автогола «Марсель» сумел отыграться с 0:2 и выиграть матч

Игроки «Олимпика» сумели перевернуть поединок стартового тура Лиги 1 с «Монпелье»

Фото - Олимпик Марсель

В первом туре французской Лиги 1 «Марсель» на выезде переиграл «Монпелье».

Первый тайм полностью остался за хозяевами. Команда пропустила в дебюте встречи. Но гол Пайе был отменен из-за офсайда. А далее был автогол Луана Переса и забитый мяч Лаборда. Они обеспечили комфортное преимущество в два мяча.

Однако его не хватило для общего успеха. «Олимпик» ответил трижды в течение 12 минут. Ундер и дважды Пайе помогли совершить эффектный камбэк.

«Марсель» стартовал в чемпионате, добыв три очка в турнирной таблице.

Лига 1, 1 тур

«Монпелье» – «Марсель» 2:3

Голы: Луан Перес, 30 (автогол), Лаборд, 34 – Ундер, 68, Пайе, 75, 80

«Монпелье»: Берто, Тулер, Эстев, Коцца (Ристич, 88), Ферри, Молле, Шотар (Леруа, 84), Самбия (Суке, 88), Делор, Лаборд (Макуана, 84), Ваи (Мавидиди, 63).

«Марсель»: Манданда, Луан Перес, Салиба, Балерди, Камара, Жерсон (Бенедетто, 63), Ундер (Луис Энрике, 86), Гендузи, Гуйе, Пайет, де ла Фуэнте (Дьенг, 89).

Предупреждение: Луан Перес