После ничьей с Украиной Дешам вызвал обидчика «Шахтера»

Форвард в недавнем матче потрепал нервы «горнякам»

Виссам Бен-Йеддер / Фото - Getty Images

Сборная Франции сыграла вничью в матче отбора на чемпионат мира-2022 против Украины (1:1). После встречи Главному тренеру команды Дидье Дешаму пришлось вновь довызвать игрока.

Вернется в лагерь своей национальной команды нападающий «Монако» Виссам Бен-Йеддер. Об этом сообщает пресс-служба «монегасков».

Решение принято в связи с очередными травмами в рядах «Ле Бле». На этот раз повреждения получили Тома Лемар и Кингсли Коман.

Недавно Бен-Йеддер оформил дубль в ответном матче раунда плей-офф Лиги чемпионов против «Шахтера» (2:2).