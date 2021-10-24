После отставки из «Миная» Кобин мог возглавить клуб из Второй лиги

Василий Кобин / фото - FootBoom

Экс-тренер «Миная» Василий Кобин рассказал, где мог оказаться после увольнения из закарпатского клуба:

Предложение от тернопольской «Нивы» поступил сразу после увольнения из «Миная». Требовалось определенное время, чтобы переварить информацию, которая сразу поступила, и те условия, которые были в футбольном клубе «Нива». Я был очень доволен тем, что на меня вышли, мне предложили работу.

Но взвесив все за и против, принял решение пока взять небольшую паузу».