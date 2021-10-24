Кобин до сих пор не знает причин своего увольнения из «Миная»
После отставки из «Миная» Кобин мог возглавить клуб из Второй лиги
Тренер решил взять небольшой отдых
Василий Кобин / фото - FootBoom
Экс-тренер «Миная» Василий Кобин рассказал, где мог оказаться после увольнения из закарпатского клуба:
«Сейчас нахожусь в статусе поиска работы или в творческом отпуске. Я уверен в своих силах, в знаниях, которые я получил, в опыте, который у меня был в «Минае», так что будем общаться, рассматривать предложения, если они будут поступать.
Предложение от тернопольской «Нивы» поступил сразу после увольнения из «Миная». Требовалось определенное время, чтобы переварить информацию, которая сразу поступила, и те условия, которые были в футбольном клубе «Нива». Я был очень доволен тем, что на меня вышли, мне предложили работу.
Но взвесив все за и против, принял решение пока взять небольшую паузу».
Специалист уволили из «Миная», а его место в клубе занял Игорь Леонов.
Но как утверждает сам Кобин, ему так и не объяснили причин его отставки.
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