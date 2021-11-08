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После победы над «Динамо» Максимов признан лучшим тренером тура в УПЛ

«Ворскла» одолела киевлян в непростом матче
Футбол Украинская Премьер-лига
13:26
После победы над «Динамо» Максимов признан лучшим тренером тура в УПЛ
Юрий Максимов / Фото - ФК Ворскла

Главный тренер «Ворсклы» Юрий Максимов признан лучшим специалистом 14-го тура чемпионата Украины, сообщает официальный сайт УПЛ.

Решение было принято Всеукраинским объединением тренеров. Эксперты оценили работу наставника полтавчан 4,6 баллами.

Подопечные Максимова в 14-м туре украинской Премьер-лиги неожиданно переиграли «Динамо» (2:1). Таким образом, «ворскляне» прервали годичную беспроигрышную серию киевлян в УПЛ.

Ранее голкипер «Ворсклы» Дмитрий Ризнык отметил, что команда отбивалась, как могла, в матче с «Динамо».

Сергей Стаднюк
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Юрий Максимов Ворскла Динамо Киев

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