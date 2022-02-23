Кейн вновь отклонил новый контракт с «Тоттенхэмом» и хочет уйти летом
После победы над «Манчестер Сити» «Тоттенхэм» уступил аутсайдеру
«Шпоры» упустили возможность догнать злейшего врага
00:34
Фото - Тоттенхєм Хотспур
В перенесенном матче 13-го тура английской Премьер-лиги «Бернли» на своем поле одолел «Тоттенхэм».
В случае победы «шпоры» могли догнать шестой «Арсенал». Однако один из аутсайдеров лиги стал неприступной крепостью.
В середине второго тайма Ми результативно подключился к атаке. Его гол и стал решающим.
«Бернли», несмотря на победу, остался в зоне вылета. «Тоттенхэм» остался позади «Вулверхэмптона» в турнирной таблице.
АПЛ, 13 тур
«Бернли» – «Тоттенхэм» 1:0
Гол: Ми, 71
«Бернли»: Поуп, Робертс, Ми, Тарковски, Питерс, Леннон, Корк, Браунхилл, Родригес, Вегорст (Барнс, 89), Макнил.«Тоттенхэм»: Льорис, Эмерсон (Лукас Моура, 65), Дайер, Дэвис, Ромеро, Сессеньон (Бергвейн, 79), Сон Хын Мин, Хейбьерг, Бентанкур (Уинкс, 46), Кулусевски, Кейн.
Комментарии 0