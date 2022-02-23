После победы над «Манчестер Сити» «Тоттенхэм» уступил аутсайдеру

«Шпоры» упустили возможность догнать злейшего врага

Фото - Тоттенхєм Хотспур

В перенесенном матче 13-го тура английской Премьер-лиги «Бернли» на своем поле одолел «Тоттенхэм».

В случае победы «шпоры» могли догнать шестой «Арсенал». Однако один из аутсайдеров лиги стал неприступной крепостью.

В середине второго тайма Ми результативно подключился к атаке. Его гол и стал решающим.

«Бернли», несмотря на победу, остался в зоне вылета. «Тоттенхэм» остался позади «Вулверхэмптона» в турнирной таблице.

АПЛ, 13 тур

«Бернли» – «Тоттенхэм» 1:0

Гол: Ми, 71

«Бернли»: Поуп, Робертс, Ми, Тарковски, Питерс, Леннон, Корк, Браунхилл, Родригес, Вегорст (Барнс, 89), Макнил.

Льорис, Эмерсон (Лукас Моура, 65), Дайер, Дэвис, Ромеро, Сессеньон (Бергвейн, 79), Сон Хын Мин, Хейбьерг, Бентанкур (Уинкс, 46), Кулусевски, Кейн.