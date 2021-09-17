После поражения от «Буде-Глимта» будущее Скрипника в «Заре» под вопросом

Тренер испытывает трудности с выступлениями на евроарене

Виктор Скрипник / фото - ФК Заря

Главный тренер «Зари» Виктор Скрипник может покинуть свой пост после поражения в матче группового этапа Лиги конференций от «Буде-Глимта» (1:3).

Специалист проведет встречу с президентом луганского клуба Евгением Геллером, после чего и определиться будущее тренера.

Как сообщается, у руководства есть целый ряд претензий к наставнику команды, начиная с ошибок в комплектации команды и заканчивая низким уровнем селекционной работы.

Также боссов «Зари» не устраивают результаты команды в еврокубках и плохой старт в новом сезоне УПЛ (7 место после 11 туров).

Ранее команда не смогла выбороть себе место в Лиге Европы, проиграв в квалификации «Рапиду» с общим счетом 2:6.

В минувшем сезоне подопечные Скрипника не смогли пройти рубеж группового этапа турнира, оставшись в группе позади «Лестера» и «Браги, а в кампании 19/20 луганчане уступили в квалификации «Эспаньолу» и остались вне ЛЕ.

Контракт тренера с командой истекает следующим летом.

Напомним, Скрипник рассказал, что надломило «Зарю» в матче с «Буде-Глимтом».