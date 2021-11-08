После потери лидерства в УПЛ «Динамо» намерено усилиться колумбийцем

Вингер легендарного латиноамериканского клуба может перебраться в Киев

Себастьян Вилья / Фото - El Intransigente

Вингер «Боки Хуниорс» Себастьян Вилья близок к смене клуба. Об этом сообщает El Intransigente.

По информации источника, колумбиец может покинуть аргентинский чемпионат уже в грядущее трансферное окно. Среди клубов, проявляющих наибольший интерес к 25-летнему игроку, присутствует киевское «Динамо».

Отмечается, что руководство «бело-синих» уже сделало солидное предложение по футболисту. Точная сумма не называется, однако портал Transfermarkt оценивает Вилью в 5,5 миллиона евро.

Цвета «Боки» игрок защищает с 2018 года. С тех пор в 98 матчах ему удалось забить 15 мячей и отдать 14 результативных передач.

Ранее форвард «Ворсклы» Лукас Ранжел назвал игрока «Динамо», оскорбившего его на расисткой почве. Это вряд ли понравится потенциальному новичку киевлян.