После ракетного удара Малиновского «Ювентус» лишь на последних минутах спасся от поражения

«Аталанта» была близка к победе в центральном матче тура Серии А

Руслан Малиновский / Фото - Аталанта

В 25-м туре итальянской Серии А «Аталанта» на своем поле сыграла вничью с «Ювентусом».

Полузащитник Руслан Малиновский был близок к тому, чтобы стать героем матча. Украинец вышел на поле на заключительные 30 минут.

Хавбек открыл счет во встрече пушечным ударом со штрафного. Для него это уже седьмой гол в текущем сезоне.

Правда, оборона не поддержала почин Малиновского. В компенсированное время она не удержала Данило, сравнявшего счет.

«Аталанта» упустила возможность обойти «Ювентус» в турнирной таблице. Бергамаски идут пятыми с отставанием в два очка, но игрой в запасе.

Серия А, 25 тур

«Аталанта» – «Ювентус» 1:1

Голы: Малиновский, 76 – Данило, 90+2

«Аталанта»: Спортьелло, Хатебур, Толои, Гимшити, Демирал, Дзаппакоста (Мэле, 60), де Рон, Фройлер, Копмейнерс, Бога (Пашалич, 90), Муриэль (Малиновский, 60).

«Ювентус»: Шченсны, Данило, Бонуччи (Куадрадо, 79), де Лигт, Де Шильо, Рабьо (Артур, 86), Локателли, Маккенни (Кин, 81), Мората (Аке, 86), Дибала, Влахович.

Гимшити, Хатебур – Данило, Влахович, де Лигт