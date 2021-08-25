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После шестого тура УПЛ может произойти уже вторая тренерская отставка в сезоне

Первым свою должность в «Рухе» потерял Иван Федык
Футбол Украинская Премьер-лига
14:32
После шестого тура УПЛ может произойти уже вторая тренерская отставка в сезоне
Анатолий Бессмертный / фото - FootBoom

Главный тренер «Львова» Анатолий Бессмертный может потерять свою работу из-за провального старта сезона.

Команда набрала лишь два очка за пять туров УПЛ, сыграв вничью с «Александрией» и «Мариуполем».

Руководство клуба засомневалось в специалисте после поражения от «Ингульца» (1:2).

Все будет решать следующий матч команды в чемпионате против соседей по «Львов-арене» – «Руха» из Винников. Если львовяне проиграют и этот матч, то Бессмертного скорее всего уволят.

Примечательно, что первая тренерская отставка этого сезона произошла как раз в «Рухе». Ивана Федыка на его посту заменил Леонид Кучук.

Если Бессмертный все же будет уволен из «Львова», то вместо него пригласят экс-наставника львовских «Карпат» Владимира Шарана.

Напомним, ранее Бессмертный пожаловался на плохое психологическое состояние игроков его команды.

Источник: Meta-ratings Павел Харченко
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ФК Львов Анатолий Бессмертный Владимир Шаран

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