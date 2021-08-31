После трансфера Витиньо вингер «Динамо» отправился в аренду

Конкуренция в Киеве оказалась слишком серьезной для нигерийца

Бенито / Фото - ФК Саксан

Вингер «Динамо» Бенито продолжит карьеру в Хорватии. Нигериец будет выступать за местную «Горицу».

В столичном клубе не называют сроков арендного соглашения. Ожидалось, что в нем будет предусмотрен пункт о праве выкупа футболиста.

Бенито сыграл всего один матч в футболке первой команды киевлян. Результативными действиями не отличался. Также игрок выступал за «Олимпик» на правах аренды.

Ранее «Динамо» объявило о подписании Витиньо, выступающего на той же позиции.