Официально. «Динамо» усилилось Витиньо
После трансфера Витиньо вингер «Динамо» отправился в аренду
Конкуренция в Киеве оказалась слишком серьезной для нигерийца
Бенито / Фото - ФК Саксан
Вингер «Динамо» Бенито продолжит карьеру в Хорватии. Нигериец будет выступать за местную «Горицу».
В столичном клубе не называют сроков арендного соглашения. Ожидалось, что в нем будет предусмотрен пункт о праве выкупа футболиста.
Бенито сыграл всего один матч в футболке первой команды киевлян. Результативными действиями не отличался. Также игрок выступал за «Олимпик» на правах аренды.
Ранее «Динамо» объявило о подписании Витиньо, выступающего на той же позиции.
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