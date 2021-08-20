Ярмоленко: «Мне очень приятно вспоминать 5 лет, которые мы провели с Шевченко»
После ухода из сборной Шевченко отдыхает за игрой в гольф с экс-капитаном «Ливерпуля»
Специалист устроил себе активный отдых
10:47
Андрей Шевченко / фото - zbirna24
Бывший главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко рассказал на своей странице в Instagram о своем времяпровождении на досуге:
«Прекрасно проведённое время с моим хорошим другом Джейми Реднаппом».
Реднапп большую часть карьеры выступал за «Ливерпуль» и даже был капитаном команды с 1999 года, пока не ушел в «Тоттенхэм» в 2002 году.
Ранее Шевченко трогательно попрощался со сборной Украины, с которой смог совершить историческое достижение и дойти до 1/4 Евро-2020.
Напомним, новым наставником национальной команды стал Александр Петраков. Почему 64-летний специалист заслужил это назначение?
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