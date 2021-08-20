После ухода из сборной Шевченко отдыхает за игрой в гольф с экс-капитаном «Ливерпуля»

Специалист устроил себе активный отдых

Андрей Шевченко / фото - zbirna24

Бывший главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко рассказал на своей странице в Instagram о своем времяпровождении на досуге:

«Прекрасно проведённое время с моим хорошим другом Джейми Реднаппом».

Реднапп большую часть карьеры выступал за «Ливерпуль» и даже был капитаном команды с 1999 года, пока не ушел в «Тоттенхэм» в 2002 году.

Ранее Шевченко трогательно попрощался со сборной Украины, с которой смог совершить историческое достижение и дойти до 1/4 Евро-2020.

Напомним, новым наставником национальной команды стал Александр Петраков. Почему 64-летний специалист заслужил это назначение?