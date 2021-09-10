После ухода Месси лучшим бомбардиром «Барселоны» среди действующих игроков стал защитник

Звезды атаки постепенно покинули команду

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Этим летом Лионель Месси покинул каталонскую «Барселону» и перебрался в ПСЖ.

Аргентинец был не только лучшим бомбардиром каталонского клуба, но и установил уникальный рекорд, забив наибольшее количество мячей в составе одной команды, обойдя легендарного Пеле.

После ухода великой «десятки» лучшим бомбардиром «блаугранас» среди действующих игроков стал защитник Жерар Пике, сообщает Transfermarkt.

На счету 34-летнего футболиста 54 гола в «сине-гранатовой» футболке. Ближайшие преследователи: Усман Дембеле (30), Жорди Альба (22), Серхио Бускетс (15), Ансу Фати (13) и Серхи Роберто (12).

Месси же забил за каталонцев 672 гола.

Напомним, Это′О назвал нового лидера «Барселоны» после ухода Месси.