Это′О назвал нового лидера «Барселоны» после ухода Месси
После ухода Месси лучшим бомбардиром «Барселоны» среди действующих игроков стал защитник
Звезды атаки постепенно покинули команду
10:58
фото - Everything Barca
Этим летом Лионель Месси покинул каталонскую «Барселону» и перебрался в ПСЖ.
Аргентинец был не только лучшим бомбардиром каталонского клуба, но и установил уникальный рекорд, забив наибольшее количество мячей в составе одной команды, обойдя легендарного Пеле.
После ухода великой «десятки» лучшим бомбардиром «блаугранас» среди действующих игроков стал защитник Жерар Пике, сообщает Transfermarkt.
На счету 34-летнего футболиста 54 гола в «сине-гранатовой» футболке. Ближайшие преследователи: Усман Дембеле (30), Жорди Альба (22), Серхио Бускетс (15), Ансу Фати (13) и Серхи Роберто (12).
Месси же забил за каталонцев 672 гола.
Напомним, Это′О назвал нового лидера «Барселоны» после ухода Месси.
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