После ухода одного экс-голкипера «Шахтера» «Мариуполь» объявил о возвращении другого

Воспитанник «горняков» снова будет выступать за азовцев

Евгений Гальчук / Фото - ФК Мариуполь

Голкипер Евгений Гальчук вернулся в «Мариуполь». Об этом сообщает пресс-служба клуба.

29-летний футболист является воспитанником «Шахтера». Выступал за азовцев с 2012-го по 2021 год.

Прошлым летом Гальчук присоединился к «Ингульцу». В текущем сезоне провел 12 матчей. В двух из них оставил ворота на замке.

К «Мариуполю» голкипер присоединился на правах свободного агента после ухода из петровского клуба. Контракт подписан до конца сезона.