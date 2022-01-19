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После ухода одного экс-голкипера «Шахтера» «Мариуполь» объявил о возвращении другого

Воспитанник «горняков» снова будет выступать за азовцев
Футбол Украинская Премьер-лига
16:22
После ухода одного экс-голкипера «Шахтера» «Мариуполь» объявил о возвращении другого
Евгений Гальчук / Фото - ФК Мариуполь

Голкипер Евгений Гальчук вернулся в «Мариуполь». Об этом сообщает пресс-служба клуба.

29-летний футболист является воспитанником «Шахтера». Выступал за азовцев с 2012-го по 2021 год.

Прошлым летом Гальчук присоединился к «Ингульцу». В текущем сезоне провел 12 матчей. В двух из них оставил ворота на замке.

К «Мариуполю» голкипер присоединился на правах свободного агента после ухода из петровского клуба. Контракт подписан до конца сезона.

Сергей Стаднюк
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