После ухода Яремчука и без Безуса в составе «Гент» опустился в зону вылета

Подопечные Ванхазебрука проиграли очередной матч

Фото - ФК Гент

В третьем туре бельгийской Лиги Жупиле «Остенде» в родных стенах переиграл «Гент».

Счет оставался сухим, пока ближе к концовке игры его не «размочил» Гейе. Гол сенегальца так и остался единственным в матче.

Полузащитник гостей Роман Безус вновь не попал даже в заявку на поединок. Главный тренер команды Хейн Ванхазебрук рассказал, почему украинец не появляется на поле.

Без хавбека «буйволы» с одним очком в активе опустились в зону вылета. Ранее клуб также продал нападающего Романа Яремчука в «Бенфику».

Чемпионат Бельгии, 3 тур

«Остенде» – «Гент» 1:0

Гол: Гейе, 73

«Остенде»: Юбер, Танге, Хендри, Теате, Ндика Матам, Роша-Сантос, Бунен (Бантцнер, 58), Д'Арпино, Амаде (Осифо, 87), Квасина (Эмброуз, 58), Гейе.

«Гент»: Болат, Ханч-Ольсен, Нгаде-Нгаджуи, Окуму, Кастро-Монтес, Одиджа-Офоэ, де Сарт (Кумс, 85), Самойс, Маледе (Брюно, 77), Тиссудали, Хюльсагер (Депуатр, 76).

Предупреждения: Танге, Бунен, Гейе – Кумс