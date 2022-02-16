После унизительного поражения «Бохуму» «Бавария» лишь в концовке отыгралась с «Зальцбургом»

Мюнхенцы были в роли догоняющих большую часть встречи

Фото - ФК Бавария

В первом матче 1/8 финала группового этапа Лиги чемпионов «Бавария» на выезде сыграла вничью с «Зальцбургом».

Уже на 12-й минуте в составе быков пришлось сделать вынужденную замену. Она стала ключевой в начале встречи. Адаму, вышедший вместо Окафора, неожиданно открыл счет.

После перерыва мюнхенцы нарастили давление. Все шло ко второму подряд поражению после встречи с «Бохумом» (2:4). Но Коман спас свою команду от поражения.

Ответный матч состоится 8 марта в Мюнхене.

Лига чемпионов. 1/8 финала, первый матч

«Зальцбург» – «Бавария» 1:1

Голы: Адаму, 21 – Коман, 90

«Зальцбург»: Кен, Кристенсен, Вебер, Соле, Ульмер, Камара, Зайвальд (Сучич, 80), Капальдо, Ааронсон, Окафор (Адаму, 12), Адейеми (Кьергор, 87).

«Бавария»: Ульрайх, Зюле, Эрнандес, Павар, Гнабри (Шупо-Мотинг, 77), Толиссо (Забитцер, 80), Киммих, Мюллер, Левандовски, Коман, Сане.

Предупреждения: Кен – Коман, Забитцер