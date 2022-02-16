После унизительного поражения «Бохуму» «Бавария» лишь в концовке отыгралась с «Зальцбургом»
В первом матче 1/8 финала группового этапа Лиги чемпионов «Бавария» на выезде сыграла вничью с «Зальцбургом».
Уже на 12-й минуте в составе быков пришлось сделать вынужденную замену. Она стала ключевой в начале встречи. Адаму, вышедший вместо Окафора, неожиданно открыл счет.
После перерыва мюнхенцы нарастили давление. Все шло ко второму подряд поражению после встречи с «Бохумом» (2:4). Но Коман спас свою команду от поражения.
Ответный матч состоится 8 марта в Мюнхене.
Лига чемпионов. 1/8 финала, первый матч
«Зальцбург» – «Бавария» 1:1
Голы: Адаму, 21 – Коман, 90
«Зальцбург»: Кен, Кристенсен, Вебер, Соле, Ульмер, Камара, Зайвальд (Сучич, 80), Капальдо, Ааронсон, Окафор (Адаму, 12), Адейеми (Кьергор, 87).
«Бавария»: Ульрайх, Зюле, Эрнандес, Павар, Гнабри (Шупо-Мотинг, 77), Толиссо (Забитцер, 80), Киммих, Мюллер, Левандовски, Коман, Сане.
Предупреждения: Кен – Коман, Забитцер
Комментарии 0