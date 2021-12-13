После упущенного лидерства в УПЛ и последнего места в ЛЧ Луческу устроит «Динамо» три сбора

Киевляне намерены наверстать упущенное на внутренней арене

Мирча Луческу / Фото - ФК Динамо Киев

«Динамо» сыграло вничью в заключительном матче года против «Зари» (1:1). Киевляне отстали от «Шахтера» в турнирной таблице УПЛ на два очка.

После игры стали известны планы «бело-синих» на зимнюю паузу. Главный тренер Мирча Луческу сообщил, что у команды будет сразу три сбора.

Выйдет из отпуска «Динамо» 13 января, а спустя четыре дня отправится в Испанию. А после перерыва в несколько дней у «бело-синих» будет два этапа подготовки в Турции.

Готовиться команде придется только к баталиям на внутренней арене. Ранее «Динамо» вылетело из еврокубков, заняв последнее место в группе Лиги чемпионов.