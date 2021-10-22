Из-за Коваленко в Италии уволили тренера
После успеха с «Салернитаной» Коваленко снова выйдет в стартовом составе «Специи»
Команда проведет выездной матч с «Сампдорией»
22 октября 21:01
Виктор Коваленко / Фото - Специя
В девятом туре итальянской Серии А «Специя» в гостях сыграет с «Сампдорией». Стартовый свисток прозвучит в 21:45.
Полузащитник гостей Виктор Коваленко точно примет участие в поединке. Украинец попал в стартовый состав своей команды.
Напомним, в прошлом туре хавбек голом и ассистом пронес победу над «Салернитаной» (2:1).
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