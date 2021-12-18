После выходок Жерсона «Труа» хочет вернуть вингера в «Динамо»

У игрока конфликт с главным тренером французского клуба

Жерсон Родригеш / Фото: Getty Images

Вингер «Труа» Жерсон Родригеш может вернуться в «Динамо» уже зимой, сообщает Le Quotidien.

По информации источника, главный тренер «Труа» Лоран Батлес не хочет видеть игрока в команде и руководство задумывается над тем, чтобы вернуть Жерсона украинскому клубу раньше оговоренного арендного срока.

Арендное соглашение между «Динамо» и «Труа» по Жерсону действует до лета 2022-го года.

Напомним, Жерсон Родригеш не попадает в заявку «Труа» уже 3 матча Лиги 1 подряд из-за того, что Батлесу не нравится образ жизни люксембуржца.