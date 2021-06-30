Победный гол Довбика в ворота Швеции на 121-й минуте вывел сборную Украины в четвертьфинал Евро-2020
Последней стала Украина. Все пары 1/4 финала Евро-2020
Команда Шевченко в драматичном матче одолела Швецию
Фото: Twitter UEFA
Завершились все матчи 1/8 финала Евро-2020. Вашему вниманию пары 1/4 финала турнира.
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Швейцария — Испания
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Бельгия — Италия
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Чехия — Дания
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Украина — Англия
Матчи пройдут 2 и 3-го июля.
Напомним, сборная Украины прошла в четвертьфинал Евро-2020 после драматичной победы над Швецией (2:1) в экстратайме.