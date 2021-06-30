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19:00 Англия - Германия 2:0 Окончен
22:00 Швеция - Украина 1:2* Окончен
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Последней стала Украина. Все пары 1/4 финала Евро-2020

Команда Шевченко в драматичном матче одолела Швецию
Футбол Евро-2020
07:52
Последней стала Украина. Все пары 1/4 финала Евро-2020
Фото: Twitter UEFA

Завершились все матчи 1/8 финала Евро-2020. Вашему вниманию пары 1/4 финала турнира.

  • Швейцария — Испания

  • Бельгия — Италия

  • Чехия — Дания

  • Украина — Англия

Матчи пройдут 2 и 3-го июля.

Напомним, сборная Украины прошла в четвертьфинал Евро-2020 после драматичной победы над Швецией (2:1) в экстратайме.

Петр Приходько
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Теги

Швеция – Украина сборная Украины (футбол)

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