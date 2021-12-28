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Последний матч за «Вест Хэм» и на скамейке. В Лондоне заявили о возможном уходе Ярмоленко

Украинец может покинуть Англию уже в январе
Футбол Украинские легионеры
11:59
Последний матч за «Вест Хэм» и на скамейке. В Лондоне заявили о возможном уходе Ярмоленко
Андрей Ярмоленко / фото - Футбол 1/2/3

Сегодня, 28-го декабря «Уотфорд» примет «Вест Хэм» в матче 19-го тура АПЛ.

Английское издание Football.London считает, что украинский хавбек «молотобойцев» Андрей Ярмоленко начнет эту игру на скамейке запасных.

Полузащитник почти не выходит в стартовом составе команды в этом сезоне, тем более в АПЛ.

Но также издание заявило, что эта игра может вовсе стать последней для украинца в «Вест Хэме», так как он близок к уходу зимой.

Контракт Ярмоленко с «молотобойцами» истекает летом, и есть шансы того, что лондонцы попытаются продать его, чтобы выручить хоть какие-то деньги.

Но также сообщалось, что часть руководства клуба выступает против продажи футболиста.

Павел Харченко
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Андрей Ярмоленко Вест Хэм

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