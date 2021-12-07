Лига конференций. «Заря» – «Буде-Глимт». Онлайн трансляция
Последний матч «Зари» в еврокубках обслужат поляки
Известны арбитры на матч с «Буде-Глимт»
13:27
Фото: UEFA
UEFA назначил арбитров на матч 6 тура группового раунда Лиги конференций «Заря» – «Буде-Глимт».
Главным рефери назначен Кшиштоф Якубик из Польши. Его ассистенты – Марцин Бонек и Якуб Винклер. Четвертый судья – Збигнев Добрынин.
Встреча состоится уже 9 декабря в 19:45.
«Заря» уже точно не выйдет из группы, а вот норвежцы сыграют в плей-офф турнира вместе с «Ромой».
Онлайн трансляция «Заря» – «Буде-Глимт».
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