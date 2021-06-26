Последний шанс. Соль возвращается в «Динамо»

Испанец не хочет покидать Украину

Фран Соль / фото - dynamo.kiev

Испанский форвард киевского «Динамо» Фран Соль в понедельник приступит к тренировкам в составе столичного клуба, сообщает Deporpress.

Легионер явно не нужен клубу, но он хочет еще раз попытаться завоевать доверие наставника киевлян Мирчи Луческу. Тренер пока не горит желанием работать с испанцем, но, возможно, ситуацию изменит тренировочный сбор команды в Швейцарии, куда Соль скорее всего поедет со столичным клубом.

Минувший сезон испанец провел у себя на родине, выступая в Сегунде за «Тенерифе» на правах аренды. Игрок отыграл 42 матча за островитян, в которых отметился 13 результативными действиями. Но нынешнюю кампанию воспитанник мадридского «Реала» планирует провести в составе «Динамо», ведь у него есть еще 2 года по контракту с клубом.

Напомним, «Тенерифе» хочет выкупить Соля у киевлян.