Последует по примеру Тайсона. Маркевич назвал клуб, где Марлос продолжит карьеру

Бразилец покинет «Шахтер»

Марлос / фото - ФК Шахтер

Бывший тренер «Металлиста» Мирон Маркевич высказался относительно дальнейший карьерных перспектив своего экс-подопечного Марлоса.

Как вы думаете, где продолжит карьеру Марлос после ухода из «Шахтера»?

«Думаю, вернется в Бразилию в свой родной клуб «Атлетико Паранаэнсе». Я был в Паранаэнсе года три назад. Там помнят и знают Марлоса. Они о нем говорили, хотят, чтобы он вернулся».

Насколько реально возвращение Марлоса в «Металлист»?

«Практически все бразильцы в конце карьеры возвращаются в родную страну. Они отдают дань клубу, который их воспитал. Тайсон вернулся, сейчас, думаю, Марлос поступит также. Я считаю, что это правильно».

Может, через некоторое время вернется в Харьков по примеру Гуйе.

«Это уже нужно спрашивать у Марлоса».

«Шахтер» официально объявил об уходе бразильского украинца, контракт с которым истечет по окончанию года.

Ранее стало известно, кто был инициатором натурализации Марлоса.