Чемпионат Англии. «Челси» – «Лестер». Видео трансляция
Посмотрите на лица этих фанатов «Челси». От ликования до разочарования несколько секунд
В финальном матче Кубка против «Лестера» «синие» забили, но гол был отменен
17 мая 15:44
Фото: Getty Images
В финальном матче Кубка Англии «Лестер» минимально одолел «Челси» (1:0). Отметим, что «синие» могли сравнять счет в концовке встречи, но их гол отменил арбитр после просмотра видеоповтора.
В сеть попало видео резко меняющихся лиц фанатов лондонского клуба. В этот момент их стало жалко.
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