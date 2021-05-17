Посмотрите на лица этих фанатов «Челси». От ликования до разочарования несколько секунд

В финальном матче Кубка против «Лестера» «синие» забили, но гол был отменен

Фото: Getty Images

В финальном матче Кубка Англии «Лестер» минимально одолел «Челси» (1:0). Отметим, что «синие» могли сравнять счет в концовке встречи, но их гол отменил арбитр после просмотра видеоповтора.

В сеть попало видео резко меняющихся лиц фанатов лондонского клуба. В этот момент их стало жалко.